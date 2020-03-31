Ритуальне звільнення Сивохо - навіщо Зеленському "Платформа примирення"?
Вчора видання "Детектор медіа" отримало відповідь на запит до РНБО про те, що Сергія Сивоха та Максима Ткаченка звільнили від виконання обов'язків радників.
Запит був надісланий ще 24 березня і на той момент їх вже звільнили. Відповідь на повідомлення та обговорення в ЗМІ свого звільнення, Сергій Сивохо помістив на своїй сторінці ФБ. " На темі миру добре заходити в кабінети, а потім продавати країну і ховати голову в пісок під тиском активної меншості. РНБО з грізного і важливого органу перетворився на фікцію. Ми з Максимом Ткаченком сильно не засмутилися через втрачені кірочки, але ми переживаємо про загублений Донбас. Тому ми будемо продовжувати допомагати президенту в його прагненні до миру!"
Про труднощі реінтеграціі поговорили з колишнім заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгієм Тукою.
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