Ринку землі в Україні не буде: експерт із земельних питань

Експерт із земельних питань Роман Головін прокоментував можливе введення ринку землі в Україні.

Він впевнений, що ринок землі в Україні все ж таки не відкриють. Проте, якщо це і відбудеться, то Головін дав поради, що робити українцям, у випадку якщо ринок землі таки-відкриється.

Експерт також розповів про дві моделі запровадження ринку землі в Україні: одну модель він назвав офісно-президентською, а іншу олігаполістичною. Головін наголосив, що в Офісі президента є бажання надати право українцям продавати та купувати землю швидко. Але в даній ситуації не зовсім зрозуміло, як бути із землею, яка здана в оренду на 49 років, наприклад.

За іншою системою олігархи, які зараз заробляють основні кошти від орендованої землі, хочуть мати право цю землю викупити і прагнуть виключити можливість продажу цієї землі іноземцям. За їх бажанням, ринок землі потрібен для викупу тої землі, яку вони зараз орендують.

Також такі олігархічні структури, на думку експерта, будуть чекати, поки в якійсь родині відбудеться горе або просто знадобляться гроші на навчання дитині, щоб викупити їхню землю подешевше.

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