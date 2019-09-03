РФ зараз – це Німеччина перед ІІ Світовою війною: політолог

Експерт з міжнародних питань Валерій Кравченко прокоментував поведінку британського прем'єра Бориса Джонсона, який активно виступає на боці Києва у питанні окупованих територій.

Кравченко заявив, що Британія зайняла виключно антиросійську позицію по всім питанням. Це почав не Джонсон, він скоріше наслідує позицію, яку обрала ще Тереза Мей. Експерт наголосив, що Росії треба навчитись говорити правду не лише по справах теперішніх, а і щодо історичної справедливості. Росіяни і досі не розуміють, що минуле - це справа історії, а не ідеології, додав Кравченко.

Він заявив, що для Британії найголовнішим питанням зараз є Брекзіт. Це те, що дійсно хвилює людей у цій країні. Заяви Джонсона політолог розцінив як позитивні для України, оскільки на його думку, РФ зараз позиціонує себе так, як позиціонувала себе Німеччина до початку ІІ Світової війни.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!