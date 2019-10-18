РФ потрібні мігранти: визнання українців носіями російської мови

Експерт з міжнародної зовнішньої політики Ігар Тишкевич у прямому етері ObozTV прокоментував новини про можливе визнання Російською Федерацією усіх українців носіями російської мови.

Він заявив, що логіка цього процесу відрізняється від логіки Нацистської Німеччини, яка також визнала австрійців носіями німецької мови перед Аншлюсом.

"Справа в тому, що ключ треба шукати в демографічних процесах. Російська Федерація потребує міграційного притоку населення. Інша частина питання - це заміщення самого населення Російської Федерації. Справа в тому, що слов'янська складова зменшується щороку, а зростає кількість населення національних автономій", - заявив експерт.

Він додав, що РФ потрібні мігранти працездатного віку, які зможуть народжувати дітей. І ці мігранти мають бути носіями слов'янських культур.

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