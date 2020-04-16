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16 квітня • оновлено в 21:06
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З їжею і тестами на коронавірус: стали відомі подробиці обсервації українців, які повернулися з полону

1.9т
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20 осіб, які перейшли на бік України в результаті обміну полоненими з терористичними "Л/ДНР", а також 4 особи, які відмовилися бути переміщеними на тимчасово окуповану територію, спрямовані на 14-денну обсервацію "в місце, що охороняється".

Про це в ефірі ObozTV заявив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, відзначивши, що територія добре охороняється.

"Сьогодні (16 квітня, – Ред.) всі люди, які перейшли в Україну, плюс 4, які відмовилися бути переміщеними, спрямовані для проходження обсервації на 14 днів у місці, що охороняється, з нормальним умовами, з медичним оглядом, тестуванням на коронавірус і забезпеченням їх потреб – харчування, одяг, засоби зв'язку з родичами", – розповів він.

Відповідаючи на запитання, чому серед 20 звільнених українців було лише 2 військовослужбовців, чиновник визнав, що терористи вкрай неохоче звільняють українських військових. "Це вже делікатна матерія переговорів гуманітарної групи Тристоронньої контактної групи. Але етапи є, 10, 20, 30. Всіх будемо забирати", – підкреслив він.

Резніков також пояснив важливість мінімального розголошення інформації на етапі підготовки до обміну полоненими. "Будь-які переговори – це торги. Вони торгуються, вони дивляться, хто цінний, вони читають ЗМІ, читають інтернет. Коли ставки зростають, це ускладнює процес переговорів", – пояснив він.

"Всі переговори повинні бути за зачиненими дверима, має бути довіра до переговорної команді. Якщо це стає предметом розголошення – публікація списків, обговорення, той краще, той гірше – це тільки ускладнює роботу переговорної команди", – заявив віце-прем'єр.

Як писав OBOZREVATEL, в четвер, 16 квітня, Україна провела обмін полоненими з терористичними "Л/ДНР". Станом на 13:00 завершилися обидва етапи процедури.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Обмін полоненими Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Пряма трансляція Російсько-український конфлікт
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
Теги
Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу
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