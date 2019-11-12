Ревізор ревізору – ворог: Ольга Фреймут не оцінила старань Миколи Тищенка
Колишні "ревізори" не можуть забути своє телевізійне минуле, проте тільки Ольга Фреймут намагається довести, що серед майже десятка ведучих цього шоу, справжнім гастрономічним пилипалою є тільки вона.
Ведуча програми Юлія Крапівіна підмітила, що Ольга Михайлівна, насправді, ніколи нічого не їсть, а тільки пробує. І цього разу вона вирішила попробувати, як готують в ресторані іншого колишнього "ревізора", а нині "слуги народу" в Верховній Раді Миколи Тищенка.
Розчарована і незадоволена "справжня леді" українського телебачення описала свої враження у соцмережі Instagram і сказала, що "Три вилки" Тищенка її особистої відзнаки – підсніжника Фреймут – він не заслуговує.
Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"
Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!"
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".