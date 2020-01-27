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27 січня • оновлено в 13:45
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Республіканці не голосуватимуть проти Трампа: експерт з міжнародних питань

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Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував відеозапис із розмовою Трампа та іншу оприлюднену інформацію, де Трамп нібито тисне на Україну. Семенюк дав прогноз, чи голосуватимуть республіканці за імпічмент Трампу.

"Якщо республіканці голосуватимуть за імпічмент, то це буде політичне питання, яке означатиме зраду однопартійцями свого президента. Тобто, чи голосуватимуть республіканці проти свого президента? Я думаю, що - ні. До цього не дійде. Все це відбувається фактично перед президентськими виборами, і якщо це відбудеться, то це означатиме розкол в республіканській партії прямо перед виборами", - заявив Тарас Семенюк.

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Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
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Тарас Семенюк
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