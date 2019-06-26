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Ремонт доріг в Україні: експерт порівняв якість бетону і бітуму

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Продовжуємо обговорювати якість українських доріг. Гість студії – експерт з безпеки дорожнього руху Олексій Павловський.

Першу частину ефіру про схеми корупції в "Укравтодорі" можна подивитися тут.

Чим бетонні дороги кращі за дороги з бітуму? Чому їх не хочуть будувати в Україні?

Також говоримо про будівництво першої вітчизняної платної траси, яку збираються прокласти зі Львова до польського Краковця.

"Безумовно, як пілотний проект – це класна історія. Але я загадую наперед, що вона не пройде. Можна спробувати, але люди самі зрозуміють, що це нерентабельно... Коли людина розумітиме, що проїхати 60 км їй обійдеться в 200 грн – образно кажучи, практично 10 літрів палива – вона почне замислюватися, а чи не об'їхати цю дорогу", – вважає експерт.

Більше про дорожні перспективи в Україні – дивіться в цьому випуску Студії Obozrevatel.

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Олексій Павловський
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