Рекордний врожай марихуани на ''фермі'' в Прикарпатті

На території Яблунівської громади, що на Прикарпатті, знайшли рекордну для України плантацію коноплі.

Про це у своєму Фейсбук написав голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль:

"Яблунів - це вам не Амстердам!!! Результат спільної роботи поліції та СБУ із залученням спецпідрозділів! Найбільша плантація коноплі в історії Прикарпаття: 4 гектари, 90 тис. кущів, 0,5 тони готової продукції - оціночна вартість усього цього не менше 50 млн євро!" - написав він.

За інформацією місцевого сайту "Вікна", на плантації було затримано близько 20 "фермерів", а от господаря бізнесу знайти не вдалось.

"Крита плантація на декілька гектарів знаходиться на території підприємства "Явсон", на центральному шляху між Коломиєю та Косово. Тут знайшли як кущі марихуани, так і вже подрібнений та росфасований матеріал для застосування та реалізації", - написало це видання.

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