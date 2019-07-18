Реконструкція центру первинної медико-санітарної допомоги

Сімейний лікар в кроковій доступності, - аби забезпечити наближення медичної допомоги на Троєщині, міська влада створює амбулаторії практично у кожному мікрорайоні

"Сьогодні ми інспектуємо створення нової амбулаторію на вулиці Будищанській, 3. Раніше це було приміщення ЖЕКу. По перше ми провели сюди опалення, повністю зробили ремонт і саме ареал роботи цієї амбулаторії трошки більше 20 тисяч мешканців цього мікрорайону", — зазначила депутат Київради Ганна Старостенко.

Для їх прийому тут створено 10 кабінетів, де працюватимуть реєстратори, лікарі сімейної медицини, сестринський персонал. За кілька тижнів з’явиться і все необхідне обладнання

"У нас буде обов’язково електрокардіограф, у нас обов’язково будуть швидкі тести на визначення глюкози в сечі, тропоніну на відсутність чи підтвердження інфаркту міокарду, обов’язково комп’ютер у кожного лікаря, обов'язково аналізатор для загального аналізу крові і аналізатор для загального аналізу сечі в кожному кабінеті буде кардіограф і наша амбулаторія готова до прийому пацієнтів", — говорить заступник директора КП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Олена Розсоха.

На проект реконструкції цього приміщення витрачено близько 2,5 млн гривень. Наступний крок - будівництво багатопрофільної лікарні на Троєщині

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