Реформа газовового ринку знаходиться в кризі – експерт

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук зазначив, що заява прем'єра Володимира Гройсмана, про те, що не можна знизити ціну на газ в одностороньому порядку, підтверджує, що в реформі ринку газу в Україні криза триває п'ять років. Маркерами цієї кризи він вважає незадовільні показники зі збільшення видобутку Україною газу з власних родовищ та додаткові нарахування населенню за споживання газу.

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