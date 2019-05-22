Референдум про мир з Росією: дипломат навів невтішні приклади

Дипломат, народний депутат України попередніх скликань Юрій Костенко зазначив, що проведення запропонованого Адміністрацією Володимира Зеленського референдуму, "про досягнення мирних домовленостей з Росією" небезпечний тим, що у України відсутній демократичний механізм проведення референдумів. З іншого боку, у розвинутих демократіях, наприклад, Швейцарської конфедерації, враховують позицію, яку висловлюють громадяни. Проте таке прислухання до волевиявлення може давати дуже погані результати.

За його словами, достатньо пригадати референдум по Brexit, яким зобов'язали уряд Британії провести процедуру виходу з Євросоюзу. А тепер, за словами дипломата, скоро прийде третій уряд, який сушитиме голову над тим, як це реалізувати бо вже сама процедура, ще до виходу, породжує економічні та соціальні проблеми перед усім в самій Британії. Другим таким прикладом є референдум в Нідерландах, де референдумом заборонили підписання асоціації з Україною, після чого уряд країни мав довго і напружено шукати варіанти виходу з цієї ситуації.

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