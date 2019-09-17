Речниця ДСНС розповіла про пожежу у будинку Гонтаревої

Речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан прокоментувала новини про те, що Гонтарева проситиме політичного притулку в Британії після підпалу її будинку.

Вона заявила, що зранку на місці пожежі працювала слідчо-оперативна група, яака з'ясовувала всі обставини пожежі. На разі, все, що можна сказати, за словами спікера, це те, що було декілька очагів загоряння.

На даний момент офіційної версії про причини загоряння немає, всі версії перевіряються, а причини з'ясовуються. Тому Рубан поки не може назвати, що саме стало причиною загоряння будинку екс-голови НБУ Гонтаревої.

Вона зазначила, що сусіди Гонтаревої також дають свідчення поліції. Повідомлення про пожежу надійшло о 3 годині ночі. На момент надходження повідомлення у будинку перебував один охоронець.

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