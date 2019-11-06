Реальний прожитковий мінімум вищий пенсій у два рази: економіст

Директор Інституту соціально-економічої трансформації Ілля Несходовський прокоментував заяви щодо того, що прожитковий мінімум перестав бути показником, за яким вимірюється бідність.

"От скажіть, будь ласка, яка залежність прожиткового мінімуму та заробітної плати судді? А у нього там чотири тисячі цих прожиткових мінімумів. Я, наприклад, цієї логіки не розумію взагалі. Це дурість. І це іноді нас струмує щодо підвищення прожиткового мінімуму, тому що це призведе до якихось інших необґрунтованих витрат держбюджету, тому відв'язувати однозначно потрібно. У нас на сьогодні є два прожиткових мінімумів - це офіційний та реальний. Реальний прожитковий мінімум якраз близько 4000 грн", - зазначив економіст.

Він також наголосив на тому, що зараз прожитковий мінімум прив'язаний до пенсій. І у нас основна маса пенсіонерів отримує до 2000 гривень, додав Несходовський.

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