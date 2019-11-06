Головна Новини
6 листопада • оновлено в 11:58
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Реальний прожитковий мінімум вищий пенсій у два рази: економіст

55 Читати матеріал російською

Директор Інституту соціально-економічої трансформації Ілля Несходовський прокоментував заяви щодо того, що прожитковий мінімум перестав бути показником, за яким вимірюється бідність.

"От скажіть, будь ласка, яка залежність прожиткового мінімуму та заробітної плати судді? А у нього там чотири тисячі цих прожиткових мінімумів. Я, наприклад, цієї логіки не розумію взагалі. Це дурість. І це іноді нас струмує щодо підвищення прожиткового мінімуму, тому що це призведе до якихось інших необґрунтованих витрат держбюджету, тому відв'язувати однозначно потрібно. У нас на сьогодні є два прожиткових мінімумів - це офіційний та реальний. Реальний прожитковий мінімум якраз близько 4000 грн", - зазначив економіст.

Він також наголосив на тому, що зараз прожитковий мінімум прив'язаний до пенсій. І у нас основна маса пенсіонерів отримує до 2000 гривень, додав Несходовський.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ілля Несходовський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини