Ракетний щит України: експерт назвав терміни його створення

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що враховуючи існуючи можливості, а також зважаючи на можливість нарощення потенційних потужностей, створення ракетного щиту України можливе за 3-5 років. Для цього, за його словами, крім виголошення побажань, має бути створена реальна стратегія.

Він наголосив, що частково ця стратегія впроваджується, що видно з регулярного проведення випробувань різних ракетних комплексів типу "Вільха". Найближчим часом на озброєння ЗСУ можуть потрапити розробки КБ "Південне" "Грім" та "Грім-2", ракети "Нептун". До того ж, він зазначив, українські потужності можуть забеспечити модернізацію ракетних комплексів С-200 та С-300.

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