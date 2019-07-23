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Рада замість параду: Мірошниченко не виключив, що новий парламент збереться 24 серпня

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У студії – колишній народний депутат України VII скликання, чинний депутат Київської міської ради Ігор Мірошниченко (фракція "Всеукраїнське об'єднання "Свобода").

Коли відбудеться перше засідання Верховної Ради нового скликання? Чи можуть депутати зібратися в День незалежності, 24 серпня?

"Немає жодних проблем, щоб ЦВК в максимально стислі терміни оголосила результати, оголосила прізвища тих, хто буде формувати парламент наступного скликання. І провести урочисте засідання. Очевидно, що це засідання може бути 24 серпня", – не виключає Мірошниченко.

На його думку, все залежить від політичної волі. "А воля у команди президента – якомога швидше отримати всю повноту влади. Вони її, по суті, вже отримали. Залишається тільки формалізувати процедури", – зазначає політик.

Також обговорюємо можливість позачергових місцевих виборів в Україні. Чи отримає команда Зеленського більшість на місцях? І що тоді? Дивіться інтерв'ю з Мірошниченко в нашому ефірі.

Друга частина – тут.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Ігор Мірошниченко
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