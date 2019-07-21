Рада за бортом

Це перша Верховна Рада в складі якої не має жодного комуніста. Це перше скликання, яке оновилося чи не наполовину. У 2014 році до сесійної зали урочисто зайшли польові командири Майдану, комбати з передової, популярні активісти та спортсмени. Втім, за 5 років і вони втратили довіру українців. За даними соцопитувань, нині вона ледь дотягує до 5%.

Вони часто не знали за що голосували. Вони кнопкодавили і прогулювали пленарні засідання. А ще не цуралися міцного слова та удару.

В раду ІХ скликання не потрапляє 80% нинішього складу парламенту. І, деякі з тих, хто залишиться за бортом, вже зараз будують запасні плани.

Не випадатиме з політики і позафракційний Борислав Береза. Він один з тих, хто потрапив у велику політику вперше саме 2014 року. Каже, мріє допрацювати свою книжку.

За оцінками соціологів, Самопоміч не долає прохідний бар'єр і наступної каденції теж залишається за бортом. Втім сам голова фракції в такий сценарій не вірить.

В останній день своєї роботи народні депутати обіймалися, цілувалися та співали гімн. А ще - запевняли: своєю роботою цілком задоволені. Якщо не за якістю законів, то хоча б - кількістю. Рада 8 скликання за 5 років роботи зареєструвала 13,5 тисяч законопроектів. Ухвалила понад 700, та - більше 1000 постанов. І це неабиякий рекорд серед європейських країн.

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