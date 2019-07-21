Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Рада за бортом

665 Читати матеріал російською

Це перша Верховна Рада в складі якої не має жодного комуніста. Це перше скликання, яке оновилося чи не наполовину. У 2014 році до сесійної зали урочисто зайшли польові командири Майдану, комбати з передової, популярні активісти та спортсмени. Втім, за 5 років і вони втратили довіру українців. За даними соцопитувань, нині вона ледь дотягує до 5%.

Вони часто не знали за що голосували. Вони кнопкодавили і прогулювали пленарні засідання. А ще не цуралися міцного слова та удару.

В раду ІХ скликання не потрапляє 80% нинішього складу парламенту. І, деякі з тих, хто залишиться за бортом, вже зараз будують запасні плани.

Не випадатиме з політики і позафракційний Борислав Береза. Він один з тих, хто потрапив у велику політику вперше саме 2014 року. Каже, мріє допрацювати свою книжку.

За оцінками соціологів, Самопоміч не долає прохідний бар'єр і наступної каденції теж залишається за бортом. Втім сам голова фракції в такий сценарій не вірить.

В останній день своєї роботи народні депутати обіймалися, цілувалися та співали гімн. А ще - запевняли: своєю роботою цілком задоволені. Якщо не за якістю законів, то хоча б - кількістю. Рада 8 скликання за 5 років роботи зареєструвала 13,5 тисяч законопроектів. Ухвалила понад 700, та - більше 1000 постанов. І це неабиякий рекорд серед європейських країн.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV OBOZ REPORT
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини