Рада пустила на Донбас слідчих: Селезньов пояснив, що зміниться

Ухвалення закону України №3984, що дозволив допуск на Донбас правоохоронців, не може суттєво вплинути на ситуацію, що вже склалася у "сірій зоні".

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив ексначальник прес-служби Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов. "Мені здається, суттєвих змін не відбудеться, адже правоохоронна система України працює, в тому числі, і в так званій сірій зоні", – сказав він.

За словами експерта, на ділянках розведення сил в районі ООС, які залишили українські військові, зокрема, в районі Золотого чи Станиці Луганської, українські правоохоронці продовжують виконувати свої завдання.

"Це і представники міністерства внутрішніх справ, і Національної гвардії, які забезпечують правопорядок в цих районах", – сказав Селезньов.

Повну версію бліцінтерв’ю з Владиславом Селезньовим скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, у вівторок, 15 вересня, Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону, який дозволить допуск дізнавача, слідчого та прокурора у зону проведення ООС на Донбасі.

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