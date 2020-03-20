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21 березня • оновлено в 00:28
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Рада на карантині: нардепам запропонували новий режим роботи

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Народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин в ефірі ObozTV заявив, що Верховна Рада через карантин має можливість змінити режим роботи.

За його словами, переважна більшість нардепів працює дистанційно - для цього є віртуальний кабінет депутата Верховної Ради.

"Депутати можуть працювати дистанційно. Виняток - позачергові засідання, якщо вони будуть потрібні тільки для одного - для протидії епідемії та її впливу на економіку", - зазначив Юрчишин.

"Верховна Рада не заблокована. Конституція не дозволяє дистанційне голосування в форматі пленарного засідання, але Конституція нічого не говорить про те, що не можна голосувати, заходячи невеликими групами. Це займає більше часу, але обговорити законопроект ми цілком можемо дистанційно, обробити його так, щоб ні у кого не було ніяких зауважень", - пояснив нардеп.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

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