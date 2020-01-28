Головна Новини
28 січня • оновлено в 12:35
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Рада асоціації Україна-ЄС: експертка розповіла, чого очікувати від цієї зустрічі

59
Читати матеріал російською

Ексзаступниця голови Комітету з питань європейської інтеграції Марія Іонова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини, що сьогодні у Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС.

"Саме засідання Ради асоціації на чолі з прем'єром - це перемовини на рівні виконавчої влади. Ви перерахували порядок денний, і для нас важливі питання саме безпеки, імплементації угоди про асоціацію, і що саме буде озвучено на брифінгу. Тобто якісь конкретні дії. Я скажу Вам відверто, що уряд зараз робить щось окремо, парламент окремо, а делегація окремо. На жаль, немає якоїсь конкретики", - заявила Іонова.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Марія Іонова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини