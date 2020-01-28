Рада асоціації Україна-ЄС: експертка розповіла, чого очікувати від цієї зустрічі

Ексзаступниця голови Комітету з питань європейської інтеграції Марія Іонова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала новини, що сьогодні у Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС.

"Саме засідання Ради асоціації на чолі з прем'єром - це перемовини на рівні виконавчої влади. Ви перерахували порядок денний, і для нас важливі питання саме безпеки, імплементації угоди про асоціацію, і що саме буде озвучено на брифінгу. Тобто якісь конкретні дії. Я скажу Вам відверто, що уряд зараз робить щось окремо, парламент окремо, а делегація окремо. На жаль, немає якоїсь конкретики", - заявила Іонова.

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