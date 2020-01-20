Путін розуміє позицію Зеленського: 7 загиблих та 30 поранених

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука на ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заяву президента Зеленського про те, що Путін розуміє його позицію по Україні.

"Тут кілька протиріч, з моєї точки зору, які в принципі властиві Зеленському. В черговий раз мова йде про встановлення миру, а не про перемогу. За весь час своєї каденції від президента нашої країни ми взагалі жодного разу не почули слова "перемога". Це перше. Друге: коли Зеленський говорить, що Путін зрозуміє його позицію, то я скажу, що "розуміти" і "сприймати" – це досить різні речі. І свідченням "розуміння" Путіна повинні бути його вчинки, а не відчуття президента Володимира Зеленського. А вчинки наступні: тільки з початку цього року втрати наших військовослужбовців – 7 осіб. І 30 поранених. Ось це результат "розуміння позицій", - заявив Тука.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал