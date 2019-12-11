Прожитковий мінімум вже було закладено в бюджет: економіст

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини щодо того, що прожитковий мінімум в Україні зросте вдвічі.

"У Гончарука є офіційний телеграм-канал, в якому він повідомив про суму 4200 грн. Саме це і стало інфоприводом. Давайте розглянемо моменти. По-перше, збільшити вони не зможуть, тому що закладений показник вже в державному бюджеті. Він розрахований і визначено, що там буде зростання три рази, але не втричі. Зростання буде мінімальним, всього на кілька відсотків. Це передбачено. Переглядати бюджет, який сьогодні був підписаний президентом, вже не будуть. Це означає, що якщо і буде піднято прожитковий мінімум, то тільки з наступного року, тобто 2021-го, а не 2020-го. Але закон, який зараз був розглянутий в Кабінеті міністрів, передбачає, щоб відірвати окремі статті витрат або показники, які необґрунтовано прив'язні до прожиткового мінімуму. Наприклад, зарплата окремих суддів визначається за кількістю розмірів прожиткових мінімумів, що звичайно необґрунтовано", - заявив Несходовський.

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