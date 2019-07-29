Протести в РФ: чим все закінчиться

Російський правозахисник Марк Фейгин прокоментував реакцію влади РФ на протести у Москві.

Він вважає, що за умови продовження протестів справа може перейти у кримінальну площину. Зараз, за його словами, заведені справи про перешкоджання роботі виборчих комісій. На думку Фейгина, цей привід для заведення справ є абсолютно надуманим, адже ніхто, за його словами, роботі виборчих комісій не перешкоджав.

Експерт зазначив, що подальші протести прямо пропорційні силі реперсій. Фейгин прокоментував отруєння Навального і додав, що сьогодні в Росії немає жодного лідера, який міг би об'єднати всю опозицію. Він вважає, що частина прихильників Навального не знає, що їм робити на вулицях без свого лідера. Тобто, за словами експерта, ізоляція однієї людини сьогодні вирішує всі проблеми для влади РФ.

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