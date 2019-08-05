Протести в Москві: експерт прокоментував розвиток подій

Мітинги за чесні вибори у Москві продовжились на цих вихідних. Так, у суботу було затримано більше 1000 громадян.

За офіційними заявами більшість із затриманих, яким ще не виповнилося 18 років, вже відпустили. Також повідомлялося, що четверо мітингувальників потрапили до лікарні, їх стан оцінюються як задовільний. Адвокат Микола Полозов прокоментував заяви російської опозиції, яка планує організовувати подібні мітинги щотижня. Він зазначив, що така практика для РФ не є новою, оскільки у минулому вже відбувались акції протесту, під час яких на вулиці виходило до 100 тис. осіб. Він нагадав, що тоді ці події закінчились так званою "Болотною справою", і, зрештою, напруга на вулицях стихла. На думку експерта більшість росіян подібні акції не підтримують. Експерт заявив, що за межами Москви росіяни думають, що москвичам просто немає чим зайнятись.

За словами експерта, говорити про всеросійські протести поки що зарано. Він вважає, що за межі Москви ці мітинги не поширяться.

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