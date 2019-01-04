Протести на шахтах Донеччини – "Спецоперація" з вакцинації на Львівщині – У Молдові заборонили пластикові пакети – новини на ObozTV

Протести на шахтах Донеччини – "Спецоперація" з вакцинації на Львівщині – У Молдові заборонили пластикові пакети – новини на ObozTV133Читати матеріал російською
На Донеччині голодують шахтарі, людям не платять зарплати вже понад 4 місяці. Протест влаштували робітники шахти "Курахівська" три дні тому, кажуть у конфедерації вільних профспілок України. Копальня належить підприємству "Селидіввугілля".
На Львівщині від кору минулого року померли дві дитини - трирічні хлопчик і дівчинка. Тому МОЗ вирішив провести на Львівщині спецоперацію з вакцинації дітей. На черзі - Івано-Франківщина, Закарпаття та Одещина.
Молдова заборонила використання одноразових пластикових пакетів. Згідно із ухваленим законом – пакети зникнуть з магазинів вже цього місяця.
Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 і 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.
Читайте всі новини по темі "Obozrevatel News" на сайті "OBOZREVATEL".