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Пропагандисты Кремля набросились на депутата Госдумы из-за Путина и Курил

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На российском телевидении произошла острая перепалка между путинскими пропагандистами и депутатом нелегитимной Госдумы Юрием Афониным. Рупоры Кремля обвинили его в недоверии президенту России Владимиру Путину.

В частности, они упрекнули депутата в проведении показушного митинга против передачи Курильских островов Японии. Скандал по этому поводу вспыхнул в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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