Пропагандисти "Зірки" похвалилися приїздом до Києва

Група пропагандистів російського телеканалу "Зірка", який висвітлює окупацію Донбасу, приїхала до Києва.

Відповідне відео рупори Кремля опублікували на своєму сайті, зазначивши, що своїм візитом відповіли на запрошення президента України Володимира Зеленського, озвучене на "нормандському саміті".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!