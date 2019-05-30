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Програма ''Гостре питання''. Тридцятий гість – Святослав Піскун ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" Генеральний прокурор України в 2002-2003, 2004-2005, 2007 рр. Святослав Піскун.

Початок програми '' Гостре питання ''. Тридцятий гість – Святослав Піскун | ч.1

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Теми
Гостре ПитанняЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Святослав Піскун
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