Програма ''Гостре питання''. Сорок сьомий гість - Тимофій Нагорний ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - бізнесмен і меценат Тимофій Нагорний.

Початок програми '' Гостре питання ''. Сорок сьомий гість - Тимофій Нагорний | ч.1

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