Програма ''Гостре питання''. Сорок сьомий гість - Тетяна Мокріді ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" - ексчлен Нацради з питань телебачення і радіомовлення Тетяна Мокріді.

Продовження програми ''Гостре питання''. Сорок сьомий гість - Тетяна Мокріді | ч.2

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