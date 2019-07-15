Програма ''Гостре питання''. Сорок другий гість - Андрій Білецький ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – позафракційний народний депутат України, засновник полку "Азов" Андрій Білецький.

Продовження програми ''Гостре питання''. Сорок другий гість - Андрій Білецький | ч.2.

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