Програма '' Гостре питання ''. Сімдесятий гість - Ігор Алєксєєв ч.1
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV - народний депутат України 8 скликання Ігор Алексєєв.
Продовження програми ''Гостре питання''. Сімдесятий гість - Ігор Алєксєєв | ч.2
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