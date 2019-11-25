Програма ''Гостре питання''. Сімдесят третій гість — Володимир Омелян ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — міністр інфраструктури України в 2016-2019 рр. Володимир Омелян.

Початок програми '' Гостре питання ''. Сімдесят третій гість — Володимир Омелян | ч.1

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