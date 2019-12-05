Програма ''Гостре питання''. Сімдесят шостий гість – Стелла Захарова ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV – українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова

Початок програми ''Гостре питання''. Сімдесят шостий гість – Стелла Захарова | ч.1

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся