Програма ''Гостре питання''. Шістдесят п'ятий гість — Віталій Капранов ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям зставлять у прямому ефірі глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV — письменник, публіцист, громадський діяч Віталій Капранов.

Початок програми ''Гостре питання''. Шістдесят п'ятий гість — Віталій Капранов | ч.1

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