Програма ''Гостре питання''. Шістдесят дев'ятий гість - Сергій Куніцин ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" ObozTV - ексголова Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин.

Початок програми '' Гостре питання ''. Шістдесят дев'ятий гість - Сергій Куніцин | ч.1

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