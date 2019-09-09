Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят третій гість - Мартін Брест ч.1

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.

Сьогодні на "допиті" - боєць ВСУ і письменник Мартін Брест.

Продовження програми ''Гостре питання''. П'ятдесят третій гість - Мартін Брест | ч.2

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