Програма ''Гостре питання''. П'ятдесят четвертий гість — Іво Бобул ч.2

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" — народний артист України Іво Бобул.

Початок програми '' Гостре питання ''. П'ятдесят четвертий гість — Іво Бобул | ч.1

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