ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Програма ''Гостре питання''. Двадцять восьмий гість – Сергій Мельничук ч.1

410Читати матеріал російською

Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL .

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" позафракційний народний депутат України Сергій Мельничук.

Продовження програми '' Гостре питання '' Двадцять восьмий гість – Сергій Мельничук | ч.2

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Гостре Питання" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Гостре ПитанняЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особи
Сергій МельничукСергій Мельничук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини