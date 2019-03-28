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Програма ''Гостре питання''. Дев'ятнадцятий гість – Валентин Наливайченко ч.2

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Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Початок програми '' Гостре питання ''. Дев'ятнадцятий гість – Валентин Наливайченко | ч.1

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