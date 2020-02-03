Програма ''Гостре питання''. Дев'яносто перший гість – Тетяна Попова ч.1
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям ставлять у прямому етері глядачі ObozTV і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань.
Сьогодні на "допиті" ObozTV – заступниця Міністра інформаційної політики України (2015-2016 рр.) Тетяна Попова
Продовження програми ''Гостре питання''. Дев'яносто перший гість – Тетяна Попова | ч.2
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