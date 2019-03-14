Програма ''Гостре питання''. Десятий гість – Анатолій Гриценко | ч.1

Програма ''Гостре питання''. Десятий гість – Анатолій Гриценко | ч.133.6тЧитати матеріал російською
Програма-допит "Гостре питання", в якій питання гостям задають в прямому ефірі глядачі програми і читачі сайту OBOZREVATEL.
Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора питань. Сьогодні на "допиті" – кандидат в президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко.
Продовження програми '' Гостре питання ''. Десятий гість – Анатолій Гриценко | ч.2
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