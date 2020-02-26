До +16 градусів: прогноз погоди в Україні на 27 лютого від ObozTV

Найближчої доби на Україну чекає похмура погода з короткочасними дощами. Утім температури вже майже квітневі – повітря вдень прогріється до +16 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 27 лютого.

На заході хмарно. У Львові та Рівному обіцяють снігопади, в Хмельницькому – дощ. Удень термометри покажуть до +5, вночі від +1 до +5 градусів.

На півночі майже по всій території хмарно з дощем, лише у Сумах – без опадів. Денний максимум до +5 градусів, уночі від +1 до +5.

У східних регіонах без опадів, переважно хмаритиме. Температура повітря вдень від +5 до +11, вночі від +1 до +8 градусів.

На півдні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень від +9 до +16 градусів, уночі від +7 до +12.

Центральні області – також хмарно зі зливами, зокрема у Кропивницькому та Вінниці. Температура повітря вдень від +4 до +11, вночі на термометрах від +3 до +8 градусів.

У Києві хмарно, вночі очікується короткочасний дощ. Денний максимум до +6 градусів, нічна температура від +4 до +6.

Як писав OBOZREVATEL, кліматологи не виключають, що весна в Україні буде такою ж аномально теплою, як і цьогорічна зима.

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