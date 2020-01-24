На День Тетяни в Україні знову потеплішає: прогноз погоди на 25 січня від ObozTV

На Тетянин день, який цього року співпав з китайським Новим роком, в Україні знову трохи потеплішає. У південних регіонах повітря місцями прогріється до +7 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 25 січня.

На заході небо затягне хмарами, в Ужгороді сніжитиме. Температура повітря вдень +3, вночі -2 градуси.

У північних областях – мінлива хмарність, без опадів. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -2.

На сході погода буде сухою, вдень хмарно з проясненнями. Максимум денної температури +5, вночі на термометрах -1 градус.

На півдні та в Криму сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря вдень +7 градусів, уночі 0.

Центральній Україні обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Повітря протягом дня прогріється до +4, вночі термометри покажуть -3 градуси.

У Києві за прогнозом похмуро та сухо. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум 0.

Нагадаємо, що саме з 25 січня 2020 року за китайським календарем розпочинається рік Білого Сталевого Щура. Про історію і традиції китайського Нового року – читайте в цьому матеріалі. До речі, в Україні 25 січня також відзначають Тетянин день – OBOZREVATEL зібрав до свята найкращі листівки і привітання!

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