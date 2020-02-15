Опади припиняться: прогноз погоди в Україні на 16 лютого від ObozTV
У неділю очікується переважно суха погода, сонце чергуватиметься із хмарами.
ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 16 лютого.
На заході в основному хмарно. Температура повітря вдень до +6 , вночі до -1 градуса.
Північним областям синоптики обіцяють суху і малохмарну погоду. Денний максимум до +3, вночі на термометрах до -1.
На сході за прогнозом безхмарне небо. Температура повітря вдень від -2 до +4, вночі від +3 до -3 градусів.
На півдні місцями хмаритиме, але без опадів. Максимальна денна температура +6, уночі переважно до 0 градусів.
У центральних регіонах хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень від 0 до +5 градусів, уночі до -1.
У Києві прогнозують хмарну погоду без опадів. Денний максимум +3 градуси, вночі близько нуля.
Як писав OBOZREVATEL, вже з початку нового тижня в Україні очікується різке потепління, на заході повітря прогріється аж до +13 градусів.
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