Погода на Андрія принесе нові сюрпризи: прогноз на 13 грудня від ObozTV

У п'ятницю 13-го – в день Святого Андрія – в Україні очікуються локальні опади у вигляді дощу та снігу. На дорогах можлива ожеледиця – тож водіям варто бути обережними.

ObozTV представляє прогноз погоди на 13 грудня.

На заході день буде похмурим. В Ужгороді пройде легкий снігопад, а у Хмельницькому – дощитиме. Вдень на термометрах +6, вночі 0 градусів.

На півночі мінлива хмарність. Житомиру обіцяють дощ. Денний максимум +3 градуси, нічний мінімум -3.

На сході – ясно та сухо. Вдень стрілка термометра підніметься до +1 градуса, вночі опуститься до -3.

Південь та Крим – хмарно, опадів не прогнозують. Температура повітря протягом дня +10, вночі +3 градуси.

У центральних областях мінлива хмарність. У Вінниці сніжитиме. Температура повітря вдень +2, вночі -3 градуси.

У Києві хмарно та сухо. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум 0.

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OBOZREVATEL нагадує, що 13 грудня православні християни вшановують пам'ять святого апостола Андрія Первозванного. У ніч на Святого Андрія незаміжні дівчата ворожать на судженого.

За народними прикметами, якщо в цей день йтиме сніг – зима буде морозною і довгою. А сонячна погода була знаком гарного врожаю в наступному році.

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