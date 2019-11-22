Прогноз погоди на найближчі три дні: снігу не очікується

Синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він дав прогнози стосовно температури на території України та опадів у вигляді снігу.

"Помаранчевий рівень оголошений не в Україні, а в Приазов'ї, тому що там дуже сильний вітер - 25-30 м / с. В інших південних, західних областях, вітер менше і там жовтий рівень небезпеки. Щодо температурних показників - в Україну зайшла порція холодного повітря, тому в найближчі три доби нас чекає малохмарна погода з температурними показниками, які будуть відрізнятися. Схід буде найхолодніший, Захід, особливо Закарпаття, найтепліший. А температури в цілому по території України нічні -10 ...- 5, в західних областях -5 ... 0. Тільки на Закарпатті та на півдні Одеської області нічні температури близько 0. І денні температури також негативні. -6 ...- 1 на більшості території країни, і тільки на півдні та крайньому заході це 0 ... + 3", - зазначив синоптик.

Такі погодні умови, за словами Білика, очікують нас у найближчі три дні.

"На наступному тижні буде послаблення морозів, а з середини наступного тижня ми повернемося до більш конкретних показників. Негативні температури будуть спостерігатися тільки вночі, і то -5 ...- 2. А денні температури будуть плюсові +2 ...+7 очікуємо на середині наступного тижня", - зазначив синоптик.

Снігу в найближчим часом не очікуємо, додав він.

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