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3 березня • оновлено в 22:02
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4 березня до України прийде рекордне тепло: прогноз погоди від ObozTV

1.2т
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У середу в Україні очікуються рекордні для початку березня температури – подекуди до +19 градусів. Переважно буде сухо, хоча до деяких областей повернуться дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на 4 березня.

На заході хмарно, в Ужгороді та Львові синоптики обіцяють легкі зливи. Вдень повітря прогріється до +13, уночі температура опуститься до +5 градусів.

На півночі також хмаритиме, але в основному без опадів. Лише в Сумах уночі можливий дощ. Денний максимум до +11 градусів, нічний мінімум до +4.

У східних регіонах – суха погода, небо подекуди затягне хмарами. Температура повітря вдень від +9 до +15, вночі термометри покажуть до +5 градусів.

До України прийде рекордне тепло: прогноз погоди від ObozTV

На півдні хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вдень від +10 до +19 градусів, уночі від +8 до +18.

Центральним областям прогнозують похмуру погоду. Вдень на термометрах від +10 до +15, вночі до +7 градусів.

У Києві – мінлива хмарність. Денний максимум до +13 градусів, уночі температура повітря знизиться до +7.

Нагадаємо, що погода у березні 2020 року в Україні викликала суперечки між синоптиками, так як деякі з них дали аж надто різні оцінки. OBOZREVATEL зібрав всі прогнози в одному матеріалі.

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Комментарии на сайте не модерированы
Русинов Алексей
Русинов Алексей
А байбак предсказывал,помнится, зиму до конца марта...Зря бедное животное разбудили.
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