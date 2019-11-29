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Осінь розпрощається з Україною: прогноз погоди на 30 листопада від ObozTV

15.3т
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Останній день осені принесе Україні опади: у західних і північних областях несподівано випаде сніг, а на сході пройдуть дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 30 листопада.

На заході небо затягнуть темні хмари, сніжитиме майже по всіх областях. Вдень на термометрах +5, вночі +2 градуси.

На півночі також хмаритиме, у Житомирі очікується невеликий снігопад. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +3.

Осінь розпрощається з Україною: прогноз погоди на 30 листопада від ObozTV

На сході хмарно з проясненнями, в окремих регіонах – короткочасні зливи. Вдень стрілка термометра підніметься до +11, вночі опуститься до +7 градусів.

На півдні та в Криму переважатиме сонячна і суха погода. Температура повітря протягом дня +12 градусів, уночі +7.

В центральній Україні буде похмуро, місцями дощитиме. Температура повітря вдень +9, вночі +3 градуси.

Києву в суботу обіцяють хмарну і суху погоду. Денний максимум +5 градусів, нічний мінімум +3.

У неділю в Україні розпочнеться календарна зима. Народний синоптик Леонід Горбань в ефірі ObozTV вже розповів, яким буде початок грудня і дав прогноз погоди на Новий рік.

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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