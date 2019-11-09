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9 листопада • оновлено в 16:31
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10 листопада потеплішає до +23: прогноз погоди в Україні від ObozTV

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Неділя в Україні буде теплою та комфортною – не кожного року листопад тішить такою погодою. На півдні обіцяють рекордні +23 градуси.

ObozTV представляє прогноз погоди на 10 листопада.

На заході мінлива хмарність, в окремих областях пройде короткочасний дощ. Температура повітря вдень +18, вночі +8 градусів.

У північних регіонах опадів не прогнозують, буде хмарно з проясненнями. Денний максимум +16 градусів, нічний мінімум +7.

На сході переважатиме сонячна і суха погода. Максимум денної температури +15 градусів, уночі на термометрах +6.

На півдні та в Криму сонце чергуватиметься з хмарами. Температура повітря вдень +23, вночі +10 градусів.

10 листопада потеплішає до +23: прогноз погоди в Україні від ObozTV

У центральних областях мінлива хмарність, погода буде сухою. Вдень повітря прогріється до +17 градусів, уночі термометри покажуть +8.

Києву обіцяють похмурий день, але без опадів. Денний максимум +16, нічний мінімум +11 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, цими вихідними Україна буде однією з найтепліших країн Європи. За прогнозами синоптиків, така погода збережеться до 15 листопада, а потім очікується поступове похолодання.

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Прогноз погоди Погода ObozTV Ефіри Oboz TV
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